La DC Comics annuncia anche la chiusura di Cyborg con il numero 20

Laha annunciato ufficialmente che la serieterminerà prima di febbraio 2018, periodo nel quale sono previsti gli esordi di numerose altre nuove testate targate. La serie dedicata a Cyborg terminerà con il numero 20.terminerà, quindi, nel mese di gennaio 2018 secondo la cadenza USA con gli ultimi due numeri, il 19 e il 20: saranno scritti da, che torna alle redini della serie sostituendoDi seguito vi indichiamo le sinossi degli ultimi due numeri di: "Wretched of the Earth" parte uno! Durante una missione scientifica esplorativa in Africa, Cyborg incontra un antico Jinn africano che gli promette di esprimere il suo più grande desiderio. Ma quando il signore della guerra locale rivendica anche questo antico e terribile potere, Victor scopre che la magia ha conseguenze pericolose che non si sarebbe mai aspettato".: "Wretched of the Earth" parte due! Nel tentativo di salvare i bambini dalle orribili grinfie del signore della guerra Uma, Victor si accorge di essere di nuovo umano quando contratta un virus mortale. Ma nel proteggerli, sacrificherà l'unica possibilità che ha di essere di nuovo integro? O riuscirà a salvarsi a costo della sua umanità e della sua stessa anima immortale?".La serie terminerà invece in Italia nei prossimi mesi del 2018 e non è la sola ad essere stata cancellata dalla: precedentemente, infatti, è toccato a