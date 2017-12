La DC prende posizione sulla questione del travestimento di Superman: utile o no?

Tra le innumerevoli domande interessanti che riguardano l'Universo a fumetti DC, un posto alto in classifica è certamente riservato all'utilità o meno del travestimento di Superman, e nel nuovo numero di Batman , il, pare proprio che anche la DC prenderà una posizione decisa al riguardo.

Il travestimento di Superman è sempre stato un tema caldo per gli appassionati, in particolar modo per la sua estrema semplicità, rimasta immutata nel tempo. Per nascondere la sua identità, infatti, Kal-El sceglie di indossare degli occhiali dalla montatura spessa, normalissimi abiti da ufficio e -non sempre- una cattiva postura, così da fuorviare tutti sui suoi veri poteri. In molti hanno sempre sostenuto l'inefficacia di tale travestimento, mentre altri si sono schierati a difesa, ma a quanto pare la DC è più propensa a sostenerne l'inutilità.



Nel #36 di Batman, infatti, la DC prende posizione schierandosi con i primi. Tutto inizia nel racconto con il recente fidanzamento tra Bruce Wayne e Catwoman, mentre Clark discute con Lois se chiamare Bruce o aspettare che sia lui a farlo. Lo scambio di battute è divertente, ma a un certo punto Lois dice di essere interessata a incontrare Selina Kyle, di cui Clark non è però un grande fan, sottolineando come non voglia che una criminale scopra il suo segreto.



Al che Lois dice: "Considerando la sua capacità di scovare cose che gli altri non vedono e come tu abbia scelto di coprire il tuo segreto, credo proprio che Selina lo sappia già". Clark allora chiede cosa dovrebbe significare la sua affermazione, e Lois risponde: "Oh, dolcezza...". Stacco su Batman e Catwoman, che sono sui tetti di Gotham, dove la seconda rivela effettivamente di conoscere il segreto "oh, così ben nascosto" di Clark: "Un ragazzo che scrive sempre di Superman, che somiglia a Superman ma con occhiali e capelli neri pettinati all'indietro. Sono una ladra. Il mio mestiere è trovare cose nascoste. Tesoro, lo so già!".



Chissà che da tutto questo non possa arrivare un cambiamento radicale. Potete comunque dare un'occhiata alla tavola nell'immagine in calce alla notizie.