Dragon Ball Super: Broly, Emanuela Pacotto tornerà a doppiare Bulma nel cast italiano

Dopo l'ufficializzazione del ritorno del cast Mediaset anche per il doppiaggio di Dragon Ball Super: Broly, Emanuela Pacotto, storica doppiatrice di Bulma, ci accompagna all'interno dello studio dove si stanno svolgendo le registrazioni, quando manca poco più di un mese all'uscita.

Dragon Ball Super: Broly sta macinando record di incasso in tutto il mondo, e si appresta a scalare la classifica dei lungometraggi dedicati al franchise più redditizi di sempre. In Italia, come ormai ogni appassionato saprà, il film arriverà solo il prossimo 28 febbraio, grazie al lavoro di Koch Media e Anime Factory, e l'attesa continua a crescere giorno dopo giorno.

Dopo la conferma del fatto che lo storico gruppo di doppiatori che ha lavorato alla serie per la messa in onda italiana targata Mediaset, sarebbe tornato anche per il prestare le voci ai protagonisti di Dragon Ball Super: Broly, arrivata nei giorni scorsi ad opera del leggendario doppiatore di Vegeta, Gianluca Iacono, oggi abbiamo l'occasione di visitare virtualmente gli studi di doppiaggio per la pellicola grazie ad un altro monumento della storia italiana di Dragon Ball.

Stiamo parlando in particolare di Emanuela Pacotto, famosa tra gli appassionati per aver prestato la voce a Bulma, la moglie di Vegeta, che ha condiviso sul proprio profilo di Facebook un video (che trovare riprodotto in calce alla presente notizia) in cui ci accompagna all'interno di uno studio che presenta alcuni dettagli inequivocabili: su una parete vediamo uno schermo che ci mostra una delle prime scene di Dragon Ball Super: Broly, dove Goku, Vegeta, Bulma e la piccola secondogenita degli ultimi due sono in primo piano. Inoltre si può notare benissimo una copia della sceneggiatura della pellicola, appoggiata sul leggio dietro alla doppiatrice.

La Pacotto commenta con queste parole il suo ritorno e quello del cast nel mondo creato da Akira Toriyama:

"Sbammm...! Preparatevi stiamo tornando"

Sembra proprio che i lavori procedano spediti, e non ci resta quindi che aspettare poco più di un mese, e cioè il tempo necessario per vedere anche nelle nostre sale l'epica lotta dei difensori della Terra contro il temibile Super Saiyan della Leggenda Broly.