La Fine della Ragione di Feltrinelli Comics uscirà il prossimo 8 Febbraio. Ecco i totem!

Lo scorso Novembre, in occasione della 5 giorni del Lucca Comics and Games 2017 , laaveva annunciato la nascita della, una nuova collana rivolta al mondo del fumetto italiano e non -con firme comeal suo interno.

Il primo libro che uscirà sotto l'etichetta Feltrinelli Comics sarà La Fine della Ragione di Roberto Recchioni. La graphic novel arriverà il prossimo 8 Febbraio in tutte le librerie d'Italia.

Il libro tratterà di una visionaria storia sull'incombente medioevo culturale, ipotetico futuro dove la scienza è divenuta un crimine e la vera medicina è stata messa al bando da "loro". In tutto questo, una madre ha scelto di resistere e di non arrendersi alla realtà che la circonda. Almeno per ora...

La nuova graphic novel sarà completamente scritta e illustrata da Roberto Racchioni, il quale ha definito (sui social) la sua nuova fatica come "Intimismo Epico", con una breve comparsata di Asso. Asso era un Recchioni che si raccontava senza filtri, mentre rifletteva sulle reali capacità culturali del medium fumetto e di altri media.

Come potete vedere in calce alla notizia, l'autore ha voluto condividere con i fan i totem che arriveranno nelle librerie Feltrinelli per pubblicizzare l'imminente uscita dell'opera, i quali contengono una breve descrizione de La Fine della Ragione.