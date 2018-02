La forma dell'acqua: alcuni fumettisti italiani omaggiano il nuovo film di del Toro

Alcuni celebri disegnatori italiani hanno voluto reintepretare, attraverso il loro riconoscibile tratto, le atmosfere de, la pluripremiata pellicola di Guillermo del Toro candidata a 13 nomination agli Oscar - arrivato nelle sale lo scorso 14 febbraio, distribuito da 20th Century Fox.

In sette hanno deciso di cimentarsi in una esclusiva interpretazione dell'opera del regista messicano, che ha deciso di raccontare su grande schermo una straordinaria e inedita favola d'amore.

Gli autori in questione sono: Bernulia, che crea i suoi lavori trattando il caffè come inchiostro e che per l'occasione ha scelto di servirsi dell'elemento chiave del film, l'acqua; poi c'è Diego Cusano, che ama definirsi "ricercatore di fantasie"; e ancora Labadessa, autore del popolare webcomic in cui il protagonista è il suo alter ego “l'uomo uccello”; tra gli artisti c'è anche Mirka Andolfo, famosa anche per i suoi lavori in DC Comics.

E ancora, lo sceneggiatore e fumettista Roberto Recchioni, Lorenza Di Sepio - autrice di Simple&Madama, fenomeno virale che gioca sui rapporti di coppia - e infine Virgola, illustratrice siciliana creatrice della "pupetta" che, su un foglio bianco ,vive innumerevoli avventure che traggono ispirazione dalla quotidianità.

Nella favola ambientata in America nel 1962, durante il periodo della Guerra Fredda, in un segreto laboratorio governativo ad alta sicurezza muove i passi Elisa (Sally Hawkins), giovane donna solitaria intrappolata in una vita di isolamento che cambierà quando lei e la sua collega Zelda (Octavia Spencer) verrano a conoscenza di un esperimento classificato come segreto che mette in trappola una strana creatura. Con l'aiuto di un fidato amico (Richard Jenkins), riusciranno a dare vita ad una storia appassionata di riscatto e redenzione.

