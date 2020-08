Dai La Grande Avventura: il doppiatore Maurizio Merluzzo è entusiasta del remake

L'annuncio al Jump Festa 2019 del ritorno dell'anime di Dai La Grande Avventura ha sconvolto il mondo dell'animazione, creando una reazione impressionante da parte dei fan. Ad alcuni mesi dal debutto, previsto per questo autunno, viene naturale pensare ad un adattamento italiano, riguardo al quale è intervenuto un importante doppiatore italiano.

Uno dei doppiatori più apprezzati degli ultimi anni, molto presente sui social e con un canale YouTube che conta più di 800mila iscritti, Maurizio Merluzzo si è da sempre definito un appassionato di anime e manga. Famoso per essere la voce di molti personaggi, tra cui Sai in Naruto, Kobi in ONE PIECE e Lord Boros in One Punch Man, il doppiatore toscano ha espresso il suo entusiasmo per il remake di Dai: La Grande Avventura, dicendo anche di volerne curare personalmente il doppiaggio.

Il primo episodio della serie andrà in onda ad ottobre, sull'emittente TV Tokyo in Giappone, e nonostante non vi siano informazioni certe riguardo una possibile versione italiana dell'anime, sarebbe interessante vedere come direttore del doppiaggio un vero appassionato dell'opera. In calce potete trovare anche la key visual ufficiale del remake.

Ricordiamo che il remake di Dai La Grande Avventura si è mostrato in un breve trailer, e che è stato annunciato anche un manga prequel, scritto da Sanjo e disegnato Yusaku Shibata.