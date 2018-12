La Jump Festa 2019 ha spaccato in due le opinioni del pubblico

Dopo quello che è stato l'evento più importante di questo fine 2018 per gli appassionati di anime e manga, e cioè la Jump Festa 2019, andiamo a scoprire come hanno reagito i fan agli annunci spettacolari e alle delusioni che hanno caratterizzato la kermesse giapponese.

La Jump Festa 2019 si è finalmente conclusa, e, come al solito per un evento di tali proporzioni, ha portato con sé un'eredità di aspettative esaudite e desideri disattesi. Gli annunci e le novità non sono di certo stati pochi, ma non tutti sono rimasti soddisfatti al 100%.

Tra i gradi nomi che hanno solcato il palco della kermesse giapponese, ad esempio, i fan di Dragon Ball hanno guardato con diffidenza a quanto loro portato dalla Jump Festa di quest'anno. Molti si aspettavano un annuncio sul ritorno di Dragon Ball Super nella sua versione animata, in attesa dalla conclusione del Torneo del Potere. Invece, nessuna novità riguardante l'ultima serie ambientata nell'universo creato da Akira Toriyama per quanto riguarda il 2019.

I fan di ONE PIECE invece, hanno potuto godersi le celebrazioni per il ventennale della trasposizione animata del capolavoro di Eiichiro Oda, il tutto condito dalle novità sul nuovo film, ONE PIECE: STAMPEDE.

Raggianti sono anche gli appassionati di My Hero Academia, che hanno finalmente potuto dare uno sguardo alla tanto attesa quarta stagione dell'anime tratto dal lavoro di Kohei Horikoshi. Le immagini e i filmati diffusi sono stati più che sufficienti a soddisfare i palati dei fan dei nostri apprendisti eroi.

Per non parlare di quelli che sentono la mancanza del lavoro dell'autore di Naruto, Masashi Kishimoto, che ha annuncito proprio nel corso della kermesse giapponese il suo nuovo manga, incentrato su un mix di samurai e fantascienza. Il tutto condito dai nuovi trailer per Dr. Stone e The Promised Neverland.

Insomma, gli annunci e le novità sono state tante, e molti salutano con un sorriso la Jump Festa 2019, anche se era lecito aspettarsi di più sul fonte Dragon Ball.

Che ne pensate? Siete stati contenti della Jump Festa 2019?