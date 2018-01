La Kale proposta nel manga di Dragon Ball Super appare molto più risoluta e indipendente!

Disegnato dal sensei, il cui talento è stato riconosciuto dallo stesso Akira Toriyama , il manga diha recentemente introdotto non solo l’irruente, che in questa occasione si è rivelata molto diversa, ma anche la timida amica

Come accennato in un nostro recente articolo, il 32° capitolo del manga ha visto Cabba girare per il Pianeta Sadala in cerca di validi combattenti da includere nel team che dovrà rappresentare il Sesto Universo e lottare per la sua sopravvivenza durante il tremendo Torneo del Potere indetto dai due Zeno. A differenza di quanto fatto nell’anime, il ragazzo non si è però diretto dal fratello di Caulifla per reclutarlo, ma ha incontrato la ragazza per strada (mentre questa rapinava due soldati) e l’ha subito presa in squadra.

Nel capitolo, tuttavia, è comparsa anche la stessa Kale, che nell’anime appariva alla stregua di una groupie ossessionata da Caulifla. Nel manga, invece, la ragazza nutre ancora un’evidente ammirazione per la propria mentore e protettrice, ma non si comporta affatto come una damigella in difficoltà e infatti appare alquanto pericolosa. Quando uno dei due soldati di Sadala ha puntato un’arma da fuoco contro Caulifla, Kale l’ha disarmato in un breve battito di ciglia e ha disintegrato lo strumento a mani nude senza degnare l'individuo nemmeno di uno sguardo.

Quando Cabba, in seguito, ha affrontato Caulifla per mettere alla prova la sua forza, Kale è stata l’unica esponente della gang a non alterarsi mentre la sua mentore veniva colpita in pieno viso dall’avversario. Al contrario, la ragazza ha osservato il duello con interesse e, una volta concluso, si è limitata a recuperare la collana di Caulifla sottrattale da Cabba nel mezzo del combattimento. Poiché il guerriero non si è nemmeno accorto dei movimenti di Kale, la Saiyan è stata subito reclutata assieme alla stessa Caulifla.



E voi, preferite la caratterizzazione originale delle due Saiyan o la nuova interpretazione proposta dal sensei Toyotaro?