La Marvel annuncia il ritorno dei Fantastici Quattro firmati Dan Slott e Sara Pichelli!

, finalmente, stanno tornando nei fumetti Marvel! Dopo diversi anni di assenza, la Casa delle Idee ha annunciato il gran ritorno di uno dei più grandi supergruppi di sempre, la cui testata sarà firmata da due nomi davvero d'eccezione.

La Marvel affiderà la nuova serie dei Fantastici Quattro a Dan Slott (storia) e Sara Pichelli (disegni): ovviamente tornerà il gruppo al gran completo, composto da Reed Richards (Mr. Fantastic), Sue Storm (la Donna Invisibile), Johnny Storm (la Torcia Umana) e Ben Grimm (la Cosa), le cui vicende continueranno le premesse di Marvel Generations e vedranno il ritorno dei quattro supereroi come gruppo sin dal finale di Secret Wars, in cui Reed, Sue e i rispettivi figli erano rimasti bloccati nello spazio dopo lo scontro finale con Dottor Destino su Battleworld.

CB Cebulski, Editor in Chief presso la Casa delle Idee, ha annunciato il ritorno della super famiglia in un recente video, a cui ha fatto seguito una clip teaser pubblicata da Marvel Comics: non conosciamo ancora i dettagli delle premesse di partenza della nuova serie sui Fantastici Quattro, ma pare che un team di eroi verrà incaricato di trovarli e riunirli.

Per chi non li conoscesse, approfondiamo i due acclamati autori principali: Dan Slott ha lavorato a svariati titoli, tra i quali annoveriamo il corso di The Amazing Spider-Man ma anche Avengers e Silver Surfer. Sara Pichelli, invece, ha dato vita insieme a Brian Michael Bendis al personaggio di Miles Morales.

Cosa vi aspettate dal ritorno dei Fantastici Quattro?