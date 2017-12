La Marvel annuncia ufficialmente World War Hulk II con Amadeus Cho!

si prepara nuovamente a sconvolgere l'universo: la Casa delle Idee ha infatti annunciato, un nuovo arco narrativo che vedrà il gigante verde ancora una volta contro gli altri eroi.

World War Hulk II sarà realizzato da Greg Pak e Carlo Barberi e sarà il sequel ufficiale della popolare e amata storyline del 2018: nei panni del golia, però, vedremo non più il buon vecchio Bruce Banner - protagonista della storia originale - ma Amadeus Cho, che tornerà sulla terra dopo un periodo trascorso sul pianeta Sakaar.

L'evento targato Marvel sarà una naturale evoluzione della storyline di Amadeus vista durante Marvel Generations, ovvero Planet Hulk II: dopo aver incontrato Bruce Banner nel prologo al rilancio editoriale chiamato Marvel Legacy, il Fichissimo Hulk si ritroverà a interrogarsi su cosa vuol dire davvero avere questo tipo di potere e a compiere un viaggio spirituale su Sakaar, tornando sulla Terra con uno stato d'animo completamente diverso.

Leggiamo anche le dichiarazioni di Tom Brevoort, Executive Editor presso la Marvel:

"Cosa viene dopo Planet Hulk II? Ma ovviamente World War Hulk II! Per sopravvivere alle ostilità di Sakaar, Amadeus Cho sarà costretto a sfoderare il suo istinto più oscuro! Una volta tornato sulla Terra, Hulk si ritroverà a comandare - e sarà un Hulk ancora più imprevedibile e invincibile di quanto abbiamo visto finora! Gli eroi dell'Universo Marvel dovranno intervenire mentre il Fichissimo Hulk inizia a costruirsi il suo cammino nel mondo".

Così come è stato per Civil War II, quindi, la Marvel si prepara a gettare le basi per un altro sequel, che popolerà le nuove storie di Legacy. Il rilancio editoriale della Casa delle Idee, peraltro, partirà in Italia durante la primavera del 2018, subito dopo Secret Empire.