La Marvel chiude Infinity War con un ritorno cosmico

Il nuovo ciclo di storie Marvel Infinity War ebbe inizio quando Gamora assunse l'identità di Requiem, assassinò Thanos e prese possesso delle sei Gemme dell'Infinito. Gamora ha usato il potere delle pietre per "scindere l'universo a metà", creando un universo chiamato Mondo Distorto dove ognuno è la combinazione di due personaggi Marvel.

Loki non fu colpito da questo evento e ha provato ad assemblare un team di Vendicatori cosmici per poter riportare il mondo a com'era prima. Il team è riuscito nell'impresa con Loki che ha rubato le Gemme dell'Infinito. Portate le pietre alla Cava della Creazione, riesce a dare uno sguardo al suo futuro e alle domande sul cosmo. Ciò che vede lo convince che tutto questo l'ha già fatto prima, ma che ogni volta diventa più difficile in modo tale da evitare che ci riesca. Sceglie così di dare le Gemme ai suoi Vendicatori che, con l'aiuto di Adam Warlock e il sacrificio di Drax, sigillano il Mondo Distorto all'interno della Gemma dell'Anima e riportano l'universo Marvel a come era prima.

Ora, tornati a casa, gli eroi devono decidere cosa farne di Gamora e delle Gemme. Adam Warlock si appropria della Gemma del Tempo e blocca il tempo, per decidere cosa fare. Sceglie di usare le Gemme per mandare via Gamora, in un luogo dove possa fare del bene. La ragazza si ritrova su un pianeta desolato, con difronte un grande bozzolo. Quando il bozzolo si apre, appare una figura umanoide dal suo interno, la versione oscura di Adam Warlock: Magus.

Magus è una versione di Adam Warlock del futuro dove le entità cosmiche della Marvel Master Order e Lord Caos hanno deciso di trasformare Warlock da "campione della vita" a "campione della morte". Magus diventa così uno degli avversari più forti di Warlock, con un ruolo importante in eventi come Infinity War e Infinity Crusade. A cosa porterà il ritorno di Magus?