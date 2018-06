La Marvel Comics annuncia... Asgardians of the Galaxy!

A gran sorpresa la Marvel Comics ha annunciato una grande novità: i Guardiani della Galassia si preparano a chiudere i battenti, poiché arrivano gli... Asgardians of the Galaxy!

La Casa delle Idee ha pubblicato un teaser poster che non svela molto se non il titolo e il logo della nuova serie, che sarà appunto Asgardians of the Galaxy. La key visual recita la frase "I Guardiani della Galassia non ci sono più... chi sono gli Asgardiani della Galassia?".

Purtroppo non sono state fornite informazione aggiuntive, né sulla trama della nuova serie Marvel né tanto meno sul team creativo che sarà alla guida del progetto. Finora i Guardiani della Galassia hanno avuto un solo asgardiano nei propri ranghi: ci riferiamo ovviamente ad Angela, che per un periodo ha limitato nella formazione composta da Star Lord, Gamora, Drax, Rocket e Groot.

Ricordiamo, però, che anche i Guardiani della Galassia del 26° secolo collaborarono a loro volta con un asgardiano: in quell'occasione si trattava del Thor di quel futuro, chiamato Dark Ktor.

Chi farà parte, invece, della formazione che comporrà gli Asgardians of the Galaxy? Non ci resta che attendere ulteriori annunci da parte della Marvel Comics, che ha recentemente svelato anche Il Ritorno di Wolverine.