La Marvel Comics annuncia Peter Parker vs... Spider-Man!

In estate, la testata di Amazing Spider-Man vedrà l'ingresso di un nuovo team creativo composto da Nick Spencer (autore di Secret Empire) ai testi e Ryan Ottley ai disegni. Tra le novità in arrivo per l'arrampicamuri, oltre a storie inedite e nuovi nemici, figura anche un particolare ciclo narrativo che vedrà Peter Parker contro... se stesso.

Mentre, attualmente, negli USA prende il via Amazing Spider-Man/Guardians of the Galaxy per il nuovo numero del Free Comic Book Day 2018 - che in Italia dovrebbe arrivare il prossimo autunno - la Marvel Comics ha fornito delle succose anticipazioni su cosa vedremo nelle prime battute della gestione di Nick Spencer - che ha recentemente chiuso, peraltro, il ciclo sulla testata di Capitan America culminato in Secret Empire.

Per la precisione, in Amazing Spider-Man #3 del ciclo di Spencer e Ottley, che uscirà ad agosto 2018, leggeremo una storia in cui vedremo, in qualche modo, Peter Parker contro il suo alter-ego Spider-Man: un conflitto probabilmente ideologico tra le due diverse identità dell'arrampicamuri, ma ovviamente non sono escluse le sorprese. Leggiamo le dichiarazioni di Nick Spencer:

"Il miglior Spider-Man, tra problemi personali e superproblemi, con due vite che si alimentano a vicenda e che rendono l'essere Spider-Man qualcosa da pagare a un caro prezzo per Peter. Spidey intralcia sempre di più la sua vita. Quindi, per me, è una specie di danza tra questi due aspetti della sua vita"

Il numero 1 della nuova gestione di Amazing Spider-Man con Spencer e Ottley debutterà l'11 luglio 2018 negli USA. In basso la copertina del terzo, che evidenzia il conflitto tra Spidey e Peter.