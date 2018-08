La Marvel Comics annuncia il ritorno di Carnage nella serie 'Web of Venom'!

La Marvel Comics ha annunciato 'Carnage Born', una storia incentrata sul ritorno di Carnage nella serie 'Web of Venom, che esordirà negli usa a novembre 2018.

Si tratta di una storia one-shot scritta da Donny Cates - attuale sceneggiatore dei fumetti su Venom - e illustrata da Danilo Beyruth. Carnage Born sarà ambientato dopo gli eventi di Venomized e la morte di Carnage stesso, ma a quanto pare il celebre villain sarà in grado di resuscitare.

In calce potete ammirare la cover del volume, illustrata da Kyle Hotz.

Di seguito, invece, il commento di Donny Cates all'annuncio da parte di Marvel Comics:

"Quando ero piccolo, mia madre mi mandava all'YMCA per fare da baby-sitter mentre era al lavoro. Quindi, naturalmente, andavo di nascosto al negozio di fumetti dall'altra parte della strada. Fu lì che conobbi Venom. Ed è stato anche lì che ho letto il fumetto più spaventoso che avessi mai stretto tra le mani. Si chiamava Carnage: Mind Bomb (scritto da Warren Ellis con i disegni dell'incomparabile Kyle Hotz!).

E, ragazzi, se non l'avete letto, correte in fumetteria e dategli un'occhiata. Ma leggetelo con le luci accese, perché vi rovinerà. È brutale. E folle. E geniale. È stato in quell'occasione che sono diventato un fan di Carnage. Da allora è il mio cattivo preferito, scrivere una storia su di lui è una vera sorpresa. E, con mia grande gioia, Kyle Hotz illustrerà la cover! Sono un 'Venomane' molto fortunato".

Cosa ne pensate dell'annuncio di Web of Venom: Carnage Born?