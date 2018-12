La Marvel Comics ha modificato lo status quo delle Gemme dell'Infinito

Negli USA è attualmente in corso la mini serie cosmica spinoff della Marvel Comics intitolata Infinity Wars. L'epopea che coinvolge i Guardiani della Galassia, Adam Warlock e le Gemme dell'infinito, dopo Infinity Countdown, non ha fine e gli ultimi sviluppi hanno modificato sostanzialmente lo status quo dei potentissimi oggetti.

Le più recenti azioni di Gamora, infatti, avevano fatto collassare l'universo e spianato la strada alla nascita di una realtà distorta. Grazie alle azioni di Adam Warlock, tuttavia, l'universo Marvel viene ripristinato e ogni eroe può finalmente tornare nel proprio mondo.

Ripristinato l'ordine, Adam Warlock prende quindi una decisione importante: sfruttando il potere della Gemma dell'Anima, decide di donare a ciascuno dei gioielli cosmici una vera e propria anima, un'identità reale grazie alla quale ciascuna di essa è ora in grado di agire autonomamente secondo la propria volontà.

In tal modo, come afferma Adam stesso, ciascuna Gemma potrà prendere la sua strada e scrivere da sola il proprio destino, senza che altri tentino di impossessarsene per compiere le azioni più scellerate - com'è accaduto in passato con figure estremamente pericolose come Thanos, il Folle Titano.

Ricordiamo che Infinity Wars è una saga ancora inedita in Italia, ma debutterà sui nostri scaffali grazie a Panini Comics nei primi mesi del prossimo anno. Intanto l'editore italiano ha da poco riscritto il proprio piano editoriale con un nuovo punto di partenza per quasi tutte le testate: trovate il nostro primo sguardo a questo link.