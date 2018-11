La Marvel pianifica di uccidere altri importanti personaggi degli X-men

Uncanny X-Men abbraccerà un bel po' di storia legata ai figli dell'atomo e, secondo lo scrittore Ed Brisson, questo significherà la fine di un numero non indifferente di personaggi appartenenti al pantheon degli X-Men. La buona notizia è che Kelly Thompson e Matthew Rosenberg, che lavorano con Brisson, stanno cercando di impedire che ciò accada.

In una nuova intervista con Marvel, ai tre sceneggiatori è stato chiesto quale sia la linea guida di Uncanny X-Men, e il tema della morte non ha tardato a emergere. "Bene, li stiamo uccidendo tutti", ha detto Brisson, anche se Thompson ha ribattuto "È una tale bugia". Rosenberg, invece, scherzando ha affermato che la storia è interamente incentrata su Doop.

"No. Uncanny X-Men è ... Non vogliamo rovinare le cose ... Mi sembra di poter dire che molti dei problemi degli X-Men e dei problemi del mondo siano scaturiti proprio dagli X-Men", ha detto Rosenberg poi. "E sono tornati a casa per riposare. L'eredità degli X-Men si ripresenterà loro in un modo per cui non sono preparati."

Per quanto riguarda il bilancio delle vittime, Thompson ha detto che è stato un po' ingigantito dalle risposte che Brisson ha dato sui social media. Ciò non significa che nessuno morirà, naturalmente, ma non sarà un strage come qualcuno si aspetta.

"Molte persone hanno detto [in relazione al teaser poster rilasciato]: 'Oh, questi X-Men sono nel teaser, allora avranno un ruolo importante'. Prima di tutto, quel teaser è sorprendente", ha detto Thompson. "David Marquez è il migliore, ma quel teaser, per me ... Una parte della ragione per cui ci sono tutti quei personaggi è che questo è un problema di tutti gli X-Men, un problema che dovranno affrontare in questa storia. Questo è un problema mutante e quindi tocca tutti loro, anche se non hanno un ruolo secondario importante e succoso. Anche se sono solo una sorta di presentazione per il "combattimento finale" o qualsiasi altra cosa. Quello che succede in questa storia colpisce tutti... Ed sta facendo battute sulla morte, ma in realtà penso che il numero di morti sia stato molto ingigantito. Le persone saranno sorprese."

"Assolutamente", ha poi affermato Brisson, "Penso che sia quello che la gente pensava che avremmo fatto una volta arrivati alla testata. C'erano così tante persone che dicevano 'Per favore non uccidere questo e quest'altro', e Matt che rispondeva 'No, morto!' Non ha aiutato". Rosenberg ha allora ammesso di essere parte del problema. "Sì. Se mi chiedi dove sono alcuni X-Men nel fumetto, ti dico che sono morti. Ma questa è solo una regola generale di depistaggio."

Insomma, sembra che ci saranno dei decessi negli X-Men, ma che non saranno così tanti come ci aspettava.