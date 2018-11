La metropolitana di Tokyo si riempie di immagini a tema Dragon Ball Super: Broly

L'arrivo nei cinema del nuovo lungometraggio Dragon Ball Super: Broly è sempre più vicino, e anche Tokyo si prepara ad accoglierlo ufficialmente. Per il periodo che ci resta da attendere, i fan che prenderanno la metropolitana si ritroveranno circondati dalle immagini che andranno a comporre la pellicola.

La macchina pubblicitaria non ha di certo risparmiato le forze per promuovere il debutto nelle sale di quello che sarà l'evento dell'anno per quanto riguarda gli appassionati dell'universo creato da Akira Toiyama: Dragon Ball Super: Broly. Il ventesimo lungometraggio dista ormai poco più di due settimane, e i fan non vedono veramente l'ora. Ad allietare quelli che si ritroveranno a servirsi della stupefacente metropolitana di Tokyo ci saranno però una miriade di immagini dedicate.

Proprio così: tutti coloro che vorranno salire a bordo del mezzo di trasporto più usato nella gigantesca città giapponese si ritroveranno faccia a faccia con i protagonisti della pellicola. Come potete osservare voi stessi dalle immagini riprodotte nella galleria, potranno osservare gigantografie di Goku, di Vegeta, di Bulma, e, ovviamente, dell'attesissimo villain Broly. Ma avranno spazio, sia fuori che dentro i vagoni, anche Piccolo, Bardak, Re Vegeta, Freezer, così come molto del materiale promozionale visto sin ora. Sicuramente a nessuno sfuggirà l'informazione che tali cartelli veicolano, cosa che aiuterà a fomentare l'attesa per il fatidico giorno del debutto.

Insomma, per quanto ci è dato di vedere, un viaggio sulla metropolitana potrebbe rivelarsi un'esperienza molto al di furori dall'ordinario in questo periodo, e potrebbe anche riuscire ad alleviare lo stress dell'ora di punta. Del resto, chi non ha desiderato di viaggiare almeno una volta in compagnia dei propri beniamini? O di vederli passare a tutta velocità mentre danno vita alla linea ferroviaria di Tokyo?

Che ne pensate? Vi piace come si è preparata la metro di Tokyo per accogliere Dragon Ball Super: Broly? Ci fareste un giro? Fatecelo sapere!

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly arriverà nei cinema giapponesi il 14 dicembre 2014, mentre ancora non si sa ancora nulla dell'uscita in Italia della pellicola.