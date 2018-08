La miniserie I Cavalieri dello Zodiaco Episodio Zero avrà una seconda stagione a fine anno

La Monthly Champion RED di Akita Shoten ha annunciato la pubblicazione di una seconda "stagione" del manga I Cavalieri dello Zodiaco Episodio Zero nel numero di febbraio prossimo.

La rivista settimanale ha preannunciato la pubblicazione di un nuovo capitolo de I Cavalieri dello Zodiaco Capitolo Zero di Masami Kurumada. A quanto pare il manga di uscirà sulla rivista nel 2019.

Kurumada ha pubblicato la prima parte della miniserie lo scorso Dicembre, terminata a Febbraio di quest'anno. Se la prima parte è incentrata sulle vicende di Aiolos, Cavaliere d’Oro del Sagittario, e di come ha protetto la dea Atena quando era ancora una infante, la seconda sarà un prequel de I Cavalieri dello Zodiaco. Una cospirazione si sta sviluppando all’ombra della rivalità tra i due fratelli Saga e Kanon, mentre un nuovo e misterioso essere appare.

Rimanendo in tema di news, Kurumada ha anche pubblicato l'ultimo capitolo della serie Saint Seiya: Next Dimension - The Myth of Hades.

Il manga Saint Seiya ha visto la luce nel lontano 1986. Grazie alla fama ottenuta, la serie ha ispirato un certo numero di anime prodotti dalla Toei Animation, un film e il manga spin-off Saint Seiya: Saintia Shō. Netflix ha annunciato nell'agosto 2017 la produzione di un remake della serie classica.

In Italia il manga è stato pubblicato nel 2005 dalla Planet Manga della Panini Comics.