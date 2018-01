La neo-annunciata trasposizione animata di Cells at Work! esordirà a luglio 2018

ha recentemente annunciato che il manga di(noto in Giappone come) riceverà un adattamento animato che esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di luglio 2018.

Prodotto da David Production (Le bizzarre avventure di JoJo, Hyperdimension Neptunia: The Animation, Monster Hunter Stories: Ride On), uno studio d’animazione giapponese fondato nel 2007 da alcuni ex-membri di Gonzo, l’adattamento anime di Cells at Work! sarà diretto da Kenichi Suzuki (Le bizzarre avventure di JoJo, Drifters) e sceneggiato da Yuuko Kakihara (Persona 4 The Animation, Digimon Adventure tri.) Takahiko Yoshida (Welcome to the NHK, Yowamushi Pedal) ne curerà invece il character design, mentre a Kenta Mimuro è stata affidata la direzione della animazioni. La colonna sonora sarà infine composta da Kenichiro Suehiro (Re:Zero, Tears to Tiara) presso MAYUKO.

Il corpo umano contiene in media circa 60 trilioni di cellule, e ognuna di esse ha molto lavoro da svolgere! Ma quando vieni ferito, quando virus e batteri invadono il tuo corpo, quando divampa una qualche reazione allergica, tutti, a partire dai silenziosi globuli bianchi per arrivare agli intelligenti neuroni, devono collaborare per superare la crisi!



Serializzato in Giappone dal 2015 sulle pagine del magazine Monthly Shonen Sirius, Cells at Work! è un manga scritto da Akane Shimizu e si compone al momento di cinque volumi soltanto. In occasione dello scorso Lucca Comics, l’editore italiano Star Comics ha annunciato che il primo volume di “Cells at Work! - Lavori in corpo” sarà disponibile nelle edicole e fumetterie di tutta Italia nel mese di marzo.