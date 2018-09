La notizia fake sul finale prematuro di Gintama ha dato vita a un simpatico equivoco!

Qualche giorno fa abbiamo riportato la notizia relativa al cambio di rivista per il manga di Gintama: l'opera di Hideaki Sorachi, dunque, non era destinata a terminare il 15 settembre come preventivato, ma si limiterà a essere spostata su un altro magazine, che ospiterà i restanti capitoli.

Insomma, Gintama ha detto addio a Weekly Shonen Jump soltanto per spostarsi su un'altra rivista di Shueisha, Jump GIGA: in tal modo, l'opera di Hideaki Sorachi continuerà, nonostante fosse stato preventivato un brusco finale previsto proprio con il capitolo uscito pochi giorni fa.

Questa notizia, in ogni caso, è apparsa già chiara agli appassionati del manga, ma oggi vi riportiamo un simpatico aneddoto che ha coinvolto un fan accanito dell'opera: tale @VASTASSA su Twitter, l'utente ha recentemente retwittato un suo stesso post che risale al 6 settembre scorso, quando sembrava ormai imminente la release dell'ultimo capitolo di Gintama.

In quell'occasione, il fan aveva mostrato di aver appena fatto un tatuaggio che omaggia il logo della Yorozuya Gin-Chan, l'Agenzia Tuttofare per cui lavora il libero professionista Gintoki Sakata. Quando ha poi appreso la notizia relativa alla smentita sul finale, l'utente si è lasciato andare in alcune colorite imprecazioni, per aver "sprecato" 140 dollari nell'aver tentato di omaggiare la sua opera preferita, che considerava conclusa.

Di certo, da appassionato vero, il tatoo è qualcosa che può comunque essere apprezzato nonostante il suo significato originario (commemorare il finale) sia ormai perso.