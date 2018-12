La novel di Dragon Ball Super: Broly chiarisce il livello di potenza del SSJ Leggendario

A lungo ci siamo chiesti a quanto ammonta realmente la potenza di Broly, villain di Dragon Ball Super: Broly. Ora, grazie al romanzo disponibile in Giappone, possiamo confermare a che livello si attesta la forza del Super Saiyan Leggendario. Tutti i dettagli dopo il salto!

Stando alle traduzioni emerse su Twitter, infatti, il romanzo di Dragon Ball Super: Broly non svela il livello combattivo del figlio di Paragas in termini numerici, ma alcune affermazioni ci rendono in grado di capire il suo effettivo status quo.

Broly viene infatti definito come "l'individuo più forte in assoluto": Freezer, in tal senso, si riferisce al saiyan perduto come l'essere vivente più forte in circolazione. Sapevamo già, in effetti, che la potenza del Berserker fosse addirittura superiore a quella di un dio della distruzione, ma ora ne abbiamo la conferma ufficiale.

Resta da vedere se la novel intende che Broly sia il guerriero più forte in assoluto in tutte le realtà esistenti nel Multiverso di Dragon Ball o se, piuttosto, possiamo considerarlo soltanto il campione dell'Universo 7. Ci si chiede, insomma, se il Super Saiyan Leggendario possa essere paragonato a Jiren o ai combattenti che non hanno preso parte al Torneo del Potere, le cui abilità ci restano tuttora ignote.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly uscirà nei cinema italiani il 28 febbraio 2019.