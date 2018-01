La nuova ending di Dragon Ball Super conferma il 'nuovo' power-up dei Super Saiyan Blue!

Mentre il Torneo del Potere si avvicina sempre più alla propria conclusione, i nuovi episodi trasmessi in questo appena iniziato 2018 saranno accompagnati dalla nuova sigla di chiusura “”, cantata dalla banda nipponica. Il video dell'ottava ending presenta tuttavia un gigantesco spoiler...!

A partire dall’episodio 122 andato in onda soltanto ieri, Dragon Ball Super ha infatti visto l’esordio della videosigla visionabile in calce all’articolo, la quale anticipa una nuova trasformazione già da tempo attesa dai fan. L’ultimo fotogramma del video, infatti, ci mostra Goku e Vegeta al centro della scena, ma il Principe dei Saiyan appare alquanto diverso dal solito.



Mentre il rivale Kakaroth si mostra nel suo stadio di Ultra Istinto, Vegeta sembra sfoggiare un nuovo livello del Super Saiyan Blue: non solo la trasformazione appare assai più definita del solito, ma la capigliatura del guerriero ricorda molto quella assunta col Super Saiyan 2, ed i suoi occhi sono sfumati diversamente dal solito. Colore a parte, sono in effetti molto simili a quelli di Goku in modalità Ultra Istinto.



Come prevedibile, il nuovo look ha subito spinto i fan a credere che l’artwork non sia il frutto di un errore, bensì un palese indizio di quanto avverrà nei prossimi episodi della serie. Il popolo della rete, infatti, si domanda già come e quando Vegeta sbloccherà un nuovo livello del Super Saiyan Blue già comparso nel manga illustrato del sensei Toyotaro. Come riportato in una recente notizia, il manga ha difatti visto Goku sbloccare il Super Saiyan Blue Full Power durante lo scontro con Black Zamasu (o Fused Zamasu, se preferite), mentre lo stesso Vegeta l’ha raggiunto in un secondo momento, durante un allenamento con Lord Beerus.

L’anime di Dragon Ball Super non ha ancora fatto sfoggio di questo ulteriore livello evolutivo dei guerrieri Saiyan, ma tutti gli spoiler e gli indizi più recenti sembrano suggerire che la trasformazione farà capolino sui nostri schermi già nel prossimo episodio della serie. Curiosamente, nella puntata trasmessa soltanto ieri, Vegeta ha detto a Jiren che, pur non avendo l’Ultra Istinto di Goku, troverà un suo modo per superarlo e sconfiggerlo: che il risultato della sua ricerca stia proprio nel potere superiore offerto dal Super Saiyan Full Power?