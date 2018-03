La nuova key visual di Black Clover ci presenta i protagonisti del prossimo arco narrativo

Famoso per i suoi ritmi vivaci,è un manga di genere shonen che sta ottenendo sempre più consensi. Poiché l’omonimo anime è prossimo ad addentrarsi nel prossimo arco narrativo, lo staff della serie ha rilasciato in rete una key visual che ci mostra i protagonisti della nuova saga alle porte.

Per molti fan, l’arco narrativo della “Capitale Reale” è stato solo un trampolino di lancio verso una saga più grande, magari caratterizzata da un nemico più carismatico e importante. L’attacco del misterioso gruppo di maghi noto come come Rades, in realtà, è stato davvero soltanto un assaggio di un gigantesco conflitto che avverrà in futuro.



Visionabile in calce all’articolo, la nuova key visual introduce i cosiddetti “White Night Eye”, ossia un gruppo di maghi che odiano il Regno di Clover. Questi sono riconoscibili dalle insegne visionabili sui loro abiti, le quali dimostrano inoltre la fedeltà dei singoli componenti verso il leader Licht.



Poiché attaccheranno il Regno di Clover alla ricerca di pietre magiche, il gruppo giocherà un ruolo fondamentale nell’arco narrativo “Blind Date”, in cui Asta si troverà coinvolto nell’enorme scontro fra il suddetto regno ed il White Night Eye.

Realizzato dallo Studio Pierrot, Black Clover ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso 3 ottobre e si concluderà (almeno per il momento) dopo ben 51 episodi. Mentre l’anime è attualmente visionabile soltanto in lingua originale giapponese, il manga del sensei Yūki Tabata è edito anche in Italia da Planet Manga, che ne ha finora pubblicato i primi 9 volumetti.