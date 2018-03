La nuova key visual di Holly e Benji - Captain Tsubasa ci mostra un gruppo di campioni!

Attraverso il sito ufficiale nipponico disono stati annunciati i doppiatori che presteranno le loro voci a cinque personaggi che a breve potremo rincontrare nel nuovo e imminente anime remake della serie classica tratta dal manga cult sportivo di

Mentre Miho Hino (Toki in Seitokai Yakuindomo) doppierà Hanji Urabe, difensore-centrocampista della Nankatsu, Tasuku Hatanaka (Denki Kaminari in My Hero Academia) presterà la propria voce al portiere Yūzō Morisaki. Tomomichi Nishimura sarà Tatsuo Mikami, l’allenatore personale di Wakabayashi, mentre Masaki Terasoma e Rina Satou doppieranno rispettivamente Kōdai Ōzora e Natsuko Ōzora, i genitori del protagonista Tsubasa.

In calce all’articolo vi proponiamo una key art rilasciata nei giorni scorsi dalla produzione, la quale raffigura il pridigio Tsubasa Ōzora e alcuni dei giocatori più importanti del calcio giovanile nipponico. Tra questi figurano infatti il portiere Genzō Wakabayashi, Tarō Misaki e Ryō Ishisaki della Nankatsu, Kojirō Hyūga e Ken Wakashimazu della Meiwa, Hikaru Matsuyama della Furano e Jun Misugi della Musashi.

Il nuovo anime di Captain Tsubasa esordirà in Giappone il prossimo 2 aprile sulla rete BS Japan. Remake della prossima serie di Holly e Benji, vedrà per protagonista l’undicenne Tsubasa Ōzora, un ragazzo che ama il calcio e si allena col coach Roberto per diventare un professionista e andare a giocare in Brasile, a fine di guidare il Giappone verso la vittoria della Coppa del Mondo.



Di seguito vi ricordiamo la sinossi ufficiale della serie.

"Captain Tsubasa è la storia appassionante di uno studente delle scuole elementari, i cui pensieri e sogni ruotano completamente attorno al suo amore per il calcio. L'undicenne Tsubasa Oozora (Holly) iniziò a giocare a calcio sin da piccolo, e mentre per i suoi amici rimaneva nient'altro che un hobby, per lui si stava trasformando in una specie di ossessione.

Per perseguire il suo sogno di essere il più abile della sua età, Tsubasa si trasferisce con la madre a Nankatsu City, rinomata per l'eccellente squadra di calcio della sua scuola elementare. Ma, se nella sua vecchia città era facile essere il migliore, Nankatsu ha un livello di competizione molto maggiore, e avrà bisogno di tutto il suo talento per fronteggiare questa sfida.

Incontrerà non soltanto rivali, ma anche nuovi amici come una bella ragazza di nome Sanae Nakazaea e il talentuoso portiere Genzo Wakabayashi (Benji), che condivide la stessa passione di Tsubasa e si rivelerà essere un amico prezioso nell'aiutarlo a perseguire il suo sogno. Giocare nella nazionale giapponese nella FIFA World Cup è il più grande sogno di Tsubasa, e avrà bisogno di ben più del suo talento per raggiungerlo."