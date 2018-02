La nuova key visual di ONE PIECE immortala i personaggi principali di Whole Cake Island

Siete ancora afflitti dalla pausa presa ieri dall’anime di? Per consolare i fan rimasti a secco,, nelle ultime ore, ha diffuso in rete una versione HD della key visual emersa nei giorni scorsi, la quale presenta tutti i personaggi coinvolti nella seconda metà di

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione ci mostra il fantastico look che Monkey D. Luffy ed i suoi compagni sfoggeranno nei prossimi episodi di ONE PIECE. Cappello di Paglia, Pedro e Brook indossano degli smoking colorati, Jinbe porta una versione alternativa del suo solito kimono, mentre Nami appare persino più elegante che mai. La star della saga, Sanji, indossa invece uno smoking bianco adeguato alla situazione in cui lo vedremo presto: il suo matrimonio!



Nell’immagine trovano poi spazio Reiju Vinsmoke e gli altri componenti del Germa 66, con indosso le loro speciali tute da combattimento, Capone “Gang” Bege e i pirati della sua ciurma, che a breve potrebbero (e dovrebbero) allearsi coi Mugiwara per sabotare le imminente nozze, e per finire Big Mom ed i componenti della sua immensa ciurma. Mentre al centro della key visual troviamo la graziosa Charlotte Pudding, con indosso un meraviglioso abito nuziale, subito dopo dietro di lei possiamo ammirare le figure più influenti di Whole Cake Island, come ad esempio Charlotte Oven, Charlotte Perospero, Charlotte Smoothie, Charlotte Daifuku ed il potentissimo Charlotte Katakuri.

Quale dei tanti personaggi immortalati dalla key visual è il vostro preferito tra quelli al centro della saga attualmente in corso?