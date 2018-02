La nuova key visual di Overlord ci mostra i personaggi inediti del prossimo arco narrativo

Approdata sul circuito televisivo nipponico durante lo scorso mese di gennaio, la seconda stagione diè stata molto attesa dai fan del brand, che già dal 2015 chiedevano a gran voce il ritorno die degli altri personaggi della serie.

Dal momento che il sesto episodio della stagione - che verrà trasmesso il prossimo 13 febbraio - trasporrà la prima parte dell’arco narrativo intitolato “Kingdom”, la produzione ha recentemente rilasciato un poster che immortala i nuovi personaggi coinvolti nella saga. Ve lo proponiamo in calce all'articolo.



Mentre Koji Yusa tornerà a prestare la propria voce al personaggio di Brain, la produzione ha rivelato che le new-entry saranno doppiate da una selezione di interpreti vocali di tutto rispetto. Kiyono Yasuno (Megumi Katou in Saenai Heroine no Sodatekata) sarà Renner, Ryota Osaka (Mikleo in Tales of Zestiria the X), sarà Climb, Ami Koshimizu (Kallen Kozuki in Code Geass: Lelouch of the Rebellion) sarà Lakyus, Kimiko Saito (Rem in Death Note) sarà Gagaran, Yumiri Hanamori (Ako Ichinose nel videogioco Blue Reflection) sarà Evileye, Shizuka Ishigami sarà Tia, mentre Miyu Tomita sarà Tina.



Prodotta dal noto studio d’animazione Madhouse, la seconda stagione di Overlord è diretta da Naoyuki Itou e sceneggiata da Yuki Sugawara. Takahiro Yoshimatsu e Satoshi Tasaki, invece, ne curano il character design.

Lanciata sul mercato nipponico nel 2010, la serie di light novel di Overlord si compone ormai di dodici volumi, dai quali sono stati già tratti un manga scritto da Satoshi Oshio e disegnato da Hugin Miyama, e due serie di animazione prodotte da Madhouse. Dal progetto, infine, sono anche stati tratti due film di animazione, i quali riassumono gli eventi della serie. Entrambe le stagioni dell'anime sono già disponibili con sottotitoli in italiano sul canale YouTube di Yamato Video.