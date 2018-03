La nuova key visual di Persona 5 The Animation ci presenta Haru Okumura

Il sito web ufficiale di A-1 Pictures ha aggiornato tutti i fan che attendono Persona 5 The Animation con una nuova key visual, che questa volta vede protagonista Haru. Curiosi di dare uno sguardo alla nuova immagine dedicata a una dei protagonisti dell'anime ispirato al videogioco di Atlus?

Haru Okumura, in Persona 5 The Animation, sarà doppiata da Haruka Tomatsu. La sua key visual, che potete ammirare in calce all'articolo, si aggiunge a quelle di Ren Amamiya, Ryuji Sakamoto, Morgana e Anne Takamaki, Yusuke Kitagawa, Makoto Niijima e Futaba Sakura.

Di seguito vi ricordiamo la sinossi della serie animata:

“Ren Amamiya sta per iniziare il suo secondo anno di liceo dopo essersi traferito alla Shujin Academy di Tokyo. In seguito ad un singolare incidente, il suo Persona si risveglia, e assieme ai suoi amici forma la gang ‘Phantom Thieves of Hearts’ per rimettere in riga i cuori degli adulti corrotti, rubando loro la fonte stessa dei loro desideri distorti.



Nel frattempo, crimini bizzarri e inspiegabili si susseguono l’uno dopo l’altro… Conducendo un’ordinaria vita scolastica di giorno, il gruppo sorveglia la città metropolitana di Tokyo nelle ore notturne. Si alzi il sipario su questa storia immensa e picaresca!”

Persona 5 The Animation debutterà il prossimo 7 aprile in Giappone.