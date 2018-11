La nuova key visual di Saint Seiya: Saintia Sho ci mostra i suoi personaggi principali

Lo staff di Saint Seiya: Saintia Sho ha recentemente rilasciato in rete una nuova key visual dell’attesissima serie d'animazione che esordirà nel mese di dicembre 2018 sul circuito televisivo nipponico. Per l’occasione, inoltre, è stata finalmente svelata la doppiatrice che presterà la propria voce alla Sacra Guerriera del Pavone.

Visionabile in calce all’articolo, la nuova key visual immortala tutti i personaggi principali dell’opera, ossia la giovane Shoko, Bronze Saint del Cavallino, la dea Athena reincarnata in Saori Kido, la dea della discordia Eris, che si impossesserà del corpo di Kyoko (la premurosa sorella maggiore della protagonista), nonché Milo, il Gold Saint dello Scorpione. Nella parte inferiore dell’immagine, invece, possiamo ammirare Aiolia del Leone, il Grande Sacerdote, e tutte le compagne di avventura della protagonista Shoko.



Per quanto riguarda poi il cast vocale, è stato annunciato che sarà la gettonatissima Rina Sato (Mikoto Misaka in A Certain Magical Index e A Certain Scientific Railgun, Kirigakure Shura in Blue Exorcist) a doppiare Mayura del Pavone, ossia l’abilissima insegnante di Shoko. Il resto del cast, invece, vede Suzuko Mimori nei panni di Xiaoling, mentre Ayana Taketatsu sarà Erda, Yukiko Morishita sarà Katya.



Dello staff tecnico, infine, faranno parte anche Keiichi Ichikawa e Ayana Nishino, che a quanto pare cureranno il character design; Makoto Tamagawa e Ikuko Takahashi, invece, ricopriranno rispettivamente i ruoli di direttore e sceneggiatore della serie. Prodotto da Toei Animation, Saint Seiya: Saintia Sho sarà animato dal rinomato studio GONZO.

Il primo episodio dell'anime verrà trasmesso in Giappone il prossimo 24 dicembre sulla rete Animax, per poi essere trasmesso in replica su dAnimax il 5 gennaio. Di seguito potete trovare la sinossi ufficiale della serie.

"Il santuario della dea Atena viene attaccato dalla Driade, guerrieri fedeli alla divinità malvagia Eris, il cui obiettivo è quello di recuperare il corpo di Shôko per farne il suo ricettacolo. Avvertendo il pericolo, Kyoko, la sorella di Shôko, si sacrifica e diventa il ricettacolo di Eris al suo posto.

Per salvare l'anima di sua sorella, Shôko decide di diventare una Saintia, un cavaliere donna che fa parte di un corpo d'élite femminile che protegge la dea Atena. Shoko diventa, quindi, la Saintia della costellazione del Cavallino".