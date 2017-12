La nuova key visual di Tokyo Ghoul:re ci mostra i protagonisti dell'imminente anime!

Dal momento che il 2018 è ormai ad un tiro di schioppo, la produzione di Tokyo Ghoul:re , durante la settimana in corso, ha rilasciato in Giappone una nuova visual che immortala alcuni dei principali protagonisti dell’imminente anime.

Visionabile in calce all’articolo, il poster presenta al centro l’eroe Haise Sasaki, ossia il protagonista Ken Kaneki nel periodo della sua vita in cui era privo della propria memoria ed ha vissuto come un Investigatore Associato alla Classe Speciale. Agli angoli della visual trovano invece posto i compagni Ginshi Shirazu, caratterizzato dal suo tipico sorriso, Kuki Urie, un detective costantemente annoiato, Saiko Yonebayashi, la pigrissima investigatrice di ghoul di Secondo Grado, e infine Tooru Mutsuki, che in quest’illustrazione si mostra in tutta la sua timidezza.



Curiosamente, i colori della visual avrebbero generato il malcontento di alcuni fan su Reddit, i quali si sono dichiarati alquanto insoddisfatti dei colori utilizzati dallo staff. Non c’è modo di sapere come lo Studio Pierrot, il prossimo anno, gestirà i colori della nuova stagione di Tokyo Ghoul, ma il fandom, soprattutto dopo le polemiche insorte dopo il rilascio di Tokyo Ghoul √A, sembrerebbe alquanto schivo.

Annunciata soltanto lo scorso ottobre, l’anime tratto dal manga di Sui Ishida esordirà sul circuito televisivo nipponico nel corso del 2018. Lo studio di produzione ha già confermato che la regia del prodotto sarà affidata stavolta a Odahiro Watanabe (Soul Buster, Super Lovers 2, Valkyrie Drive: Mermaid), mentre Atsuko Nakajima (Ranma ½, Sei in arresto!) curerà il character design.