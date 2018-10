La nuova opening di Boruto: Naruto Next Generations anticipa un'incredibile battaglia!

Con quest'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations possiamo affermare che finalmente la serie animata sta cominciando a mettere da parte il rapporto padre-figlio e concentrarsi maggiormente sulla figura di Boruto. L'introduzione di una nuova opening probabilmente è uno degli elementi di questo passaggio di inquadratura.

Il nuovo tema di apertura ("Lonely Go!" composta dalla band Brian the Sun), d'impatto emotivo e scenico, introduce eventi che ancora devono accadere, tra cui una futura grande battaglia che porterà al ritorno di alcuni volti a noi familiari.

La nuova sigla inizia con un'immagine in primo piano di un Boruto privo di coscienza e congelato. Man mano che il ritmo sale l'inquadratura si allontana sempre più, rivelando una distesa artica e soleggiata, mentre la figura del protagonista viene troneggiata da un'enorme creatura glaciale, la cui natura è ancora sconosciuta. Dopo una parentesi che introduce il trio (Boruto, Sarada e Mitsuki) e le loro vite e i loro affetti, l'attenzione torna in maniera prepotente sulla prima scena.

Con un colpo di scena, tutto si ribalta! Con l'aiuto del suo misterioso potere, Boruto riesce a liberarsi di quelle catene ghiacciate. Le note si fanno incalzanti così come le scene che seguono, che vedono coinvolti in uno scontro non solo il protagonista, ma anche diversi suoi amici. Il lavoro di squadra è qualcosa di incredibile, con Mitsuki, Cho-Cho, Inojin che seguono i passi di Boruto verso la colossale bestia.

A quanto pare farà ritorno anche il gruppo di giovani Ninja del Villaggio della Sabbia le cui intenzioni sembrano volgere a favore di Boruto. Grazie all'aiuto di Shinki e al supporto di Sarada e Shikadai che bloccano le enormi schegge di ghiaccio lanciate in direzione del protagonista, Boruto riesce a sconfiggere la bestia con un Rasengan. La battaglia è vinta!

Una opening oltremodo coinvolgente e appariscente, tuttavia non sappiamo se gli elementi forniti siano solo un modo per presentare la serie in maniera grandiosa o se effettivamente rappresentino uno spunto per eventi futuri. Questa bestia di ghiaccio potrebbe essere la prima, o addirittura l'ultima, delle grandi minacce che presto coinvolgeranno i membri del Villaggio della Foglia.

Che ne dite? Vi è piaciuta questa nuova sigla di apertura?

Boruto: Naruto Next Generations, nasce come adattamento animato del manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, con la supervisione di Masashi Kishimoto, è realizzato dallo Studio Pierrot a partire dal 2017. L’anime è disponibile sottotitolato su Crunchyroll.