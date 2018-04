La nuova opening di The Seven Deadly Sins contiene una sorpresa per i fan

The Seven Deadly Sins ha da poco raggiunto la metà della nuova stagione, e i fan sono pronti a vedere cosa lo show ha lasciato in serbo per la sua seconda parte. Questa settimana, l'anime è pronto a fare una grande rivelazione quando il settimo e ultimo Peccato farà il suo debutto, ma non è l'unico regalo che lo show farà al pubblico.

Infatti, se avete prestato molta attenzione, avrete certamente notato che The Seven Deadly Sins ha inserito un piccolo dono per i fan nella nuova opening. Recentemente, l'anime ha esordito con un nuovo tema di apertura e un nuovo tema finale. Le clip presentano nuove animazioni che mettono in risalto la seconda metà della seconda stagione. Tuttavia, i fan hanno notato che la nuova opening dello show fa un cenno speciale a Gowther.

Come potete vedere in calce alla notizia, il tema d'apertura contiene un frame di Gowther molto interessante. L'immagine fa parte di una sequenza che mostra tutti i Peccati, ma la figura dietro Gowther ha fatto impazzire i lettori del manga. Infatti, la figura in secondo piano potrà anche essere in penombra, ma il particolare copricapo non poteva certamente essere trascurato dai fan. Quindi, se vi siete mai chiesti che aspetto avesse Gowther, ora potete averne un'idea: quella silhouette non è altro che il corpo che Gowther ha abitato migliaia di anni fa.

Secondo il canone di The Seven Deadly Sins, Gowther era in origine una bambola creata da un potente mago più di 3000 anni fa. Il burattino agì indipendentemente dal suo padrone e per un periodo di tempo si unì anche ai Dieci Comandamenti a causa di un incantesimo (il suo creatore era un demone). Tuttavia, quando il mago scomparve dopo la Grande Guerra, Gowther perse i suoi ricordi. Ci vollero più di 500 anni perché il personaggio passasse dalla sua forma fantoccio al suo corpo attuale, e Gowther sta ancora lavorando per ricordare il suo passato dimenticato.