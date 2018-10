La nuova sinossi di Boruto: Naruto Next Generations evidenzia la forza di Boruto Uzumaki

L’anime di Boruto: Naruto Next Generations è recentemente entrato in una nuova fase dell’arco narrativo filler (quindi non tratto dal manga originale) dedicato al personaggio di Mitsuki. Questo nuovo stadio sarà infatti incentrato su Boruto Uzumaki e Sarada Uchiha, intenzionati a raggiungere finalmente il proprio ex-compagno di squadra...

I recenti episodi dell’anime hanno recentemente ricordato a tutti quanto il protagonista Boruto sia diventato forte: se in passato la sua forza era stata infatti paragonata a quella tipica dei ninja di rango Chunin, è probabile che il ragazzo sia ormai prossimo a raggiungere il livello di un Jounin... sempre ammesso che non l’abbia già fatto!



Grazie al lavoro dell’utente Twitter @OrganicDinosaur, che settimana dopo settimana continua a tradurre spoiler e romanzi dedicati al sempre più vasto (e intricato) universo di Naruto, vi riportiamo di seguito la sinossi ufficiale dell’episodio 79 di Boruto: Naruto Next Generations, la quale sembra confermare il livello di forza di Boruto.



Boruto: Naruto Next Generations – Episodio 79 – Il reincontro con Mitsuki...!

Data: 28 ottobre 2018

28 ottobre 2018 Trama: “Dopo essere sfuggito ad un nemico formidabile, Boruto raggiunge Mitsuki! Boruto combatte contro Kakuyou, che possiede la forza necessaria per sconfiggere anche dei Jounin. La battaglia è dura, ma il nemico viene comunque superato. Finalmente avrà luogo la riunione con Mitsuki?!”

Già in passato Boruto Uzumaki ha dovuto affrontare e sconfiggere una divinità, e di recente ha addirittura ottenuto la propria prima evocazione. Non ci sorprendere dunque che il ragazzo stia diventando sempre più forte e che addirittura possa tenere testa ad avversari di rango sempre più elevato.

Voi cosa ne pensate? È possibile che il ragazzo sia diventato così potente in poco tempo?