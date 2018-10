La nuova stagione di Fairy Tail è disponibile su Crunchyroll

Tra la gioia e lo stupore dei fan, tramite la sezione Annunci abbiamo appreso che la piattaforma streaming Crunchyroll ha aggiunto una nuova serie alla, sempre più ricca e nutrita, lista di simulcast autunnali.

Si tratta proprio dell'attesa stagione finale di Fairy Tail, anime tratto dall'omonimo manga shonen di genere fantasy scritto e disegnato dal famoso mangaka Hiro Mashima e serializzato sulla rivista Shōnen Magazine nel 2006. I numerosi capitoli della serie sono stati raccolti in 63 volumi tankōbon e pubblicati da Kodansha a partire dal 2006. In Italia è edito da Star Comics.

Qui di seguito potete leggere la sinossi proposta da Crunchyroll:

"Natsu, Lucy e Happy tornano per la stagione finale di Fairy Tail! Hanno già affrontato prove davvero ardue, ma c'è altro da fare. Tra Fairy Tail in fase di restauro e la ricerca per il maestro della gilda perduto, Makarov, devono anche affrontare il regno avverso di Alvarez. Di fronte a nuovi maghi e poteri formidabili mai visti, saranno pronti per la loro più grande avventura?"

La serie animata di Fairy Tail è diretta da Shinji Ishihira e animata presso lo studio A-1 Picture, in collaborazione con Bridge e CloverWorks. Sono già visibili sulla piattaforma streaming le prime due puntate sottotitolate in italiano. Le successive saranno disponibili ogni lunedì alle ore 00:30.