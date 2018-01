La nuova trasformazione introdotta in Dragon Ball Super 123 comparirà anche nel manga?

Dal momento che lo scorso episodio di Dragon Ball Super ha introdotto una nuova trasformazione, i fan della serie hanno cominciato a domandarsi se questa diverrà la nuova forma canonica die se addirittura comparirà nel manga illustrato da

L’utente Twitter @Cipher_db, ad esempio, ha infatti sollevato il dubbio che questa nuova trasformazione possa non essere un’invenzione di Akira Toriyama e che dunque non potrà mai comparire nella trasposizione cartacea di Dragon Ball Super. Al contrario, l’utente teorizza che questa sia soltanto un metodo per permettere a Vegeta di eguagliare il livello di potere raggiunto da Goku attraverso il “Blue Kaioken x20”.



Altri fan, invece, sono del parere che la nuova forma, che nei nostri recenti articoli abbiano provvisoriamente definito “Beyond Super Saiyan Blue”, non sia altro che l’interpretazione di Toei Animation del cosiddetto “Super Saiyan Blue Full Power” introdotto da Toyotaro nel suo manga. Dal momento che il Super Saiyan Blue Full Power limita al minimo il consumo di stamina, questa forma permette al combattente di mantenere la trasformazione (e il relativo power-up) il più a lungo possibile. Comparsa per la prima volta nel 24° capitolo del fumetto, la trasformazione è stata scoperta da Goku, che l’ha subito adoperata durante il combattimento contro Zamasu Fuso.

Canonica o meno, la nuova forma di Vegeta sembra aver ottenuto i favori della maggior parte dei fan di Dragon Ball, soprattutto per le circostanze che hanno portato il Saiyan a ottenere questo inedito power-up. Ma voi cosa ne pensate? La nuova trasformazione rimarrà un'esclusiva dell'anime (come già avvenuto per il Kaioken Blue) o si rivelerà l'equivalente del Super Saiyan Blue Full Power?