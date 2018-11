La più recente taglia di ONE PIECE ha infranto qualsiasi record precedente!

Dopo una settimana di pausa che a noi fan sembrava destinata a non terminare mai, Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE, ha finalmente dato inizio al secondo atto dell’arco narrativo di Wano Country. Con grande sorpresa dei lettori, il nuovo capitolo ha trascinato sotto i riflettori alcuni personaggi che non si vedevano da tempo...

Questi includono il terrificante pirata che ha preso il posto del compianto Barbabianca tra i cosiddetti “Quattro Imperatori”: il temibile Marshall D. Teach, anche noto col soprannome di Barbanera. Il pirata dotato dei poteri dei frutti Gura Gura e Dark Dark (o Yami Yami, se preferite la nomenclatura originale) aveva dimostrato la propria pericolosità già durante la saga di Marineford, e ancora prima nello scontro col defunto Portgas D. Ace; nel corso del capitolo 925 di ONE PIECE, tuttavia, Barbanera ci è stato ripresentato con una taglia mostruosa...



Come i fan di ONE PIECE ricorderanno, Teach era entrato nella Flotta dei Sette prima ancora che la Marina stessa gli mettesse una taglia sulla testa, motivo per cui gli altri componenti della superpotenza non vedevano esattamente di buon occhi la sua “promozione”. Dopo il salto temporale, tuttavia, sulla testa del pirata Barbanera pende una taglia di 2.247.600.000 di Berry, ossia la più alta taglia finora rivelata nel corso di ONE PIECE.



Ma cosa avrà mai fatto Barbanera per ottenere una taglia simile? Innanzitutto il pirata ha violato apertamente l’accordo col Governo Mondiale, rinunciando al proprio posto nella Flotta dei Sette per liberare alcuni tra i più pericolosi prigionieri di Impel Down e mettere su una ciurma spaventosa. In seguito ai fatti di Marineford, inoltre, Barbanera i suoi uomini hanno sconfitto i Pirati di Bonney, la flotta di Marco la Fenice e presumibilmente anche l’Armata Rivoluzionaria.



Divenuto ormai un Imperatore del Nuovo Mondo, Teach ha festeggiato il suo ritorno in scena con un’agghiacciante constatazione: le più grandi potenze del mondo si stanno muovendo per accaparrarsi il trono riservato al più forte. E se Barbanera continuerà ad accumulare sempre più influenza, è praticamente impossibile prevedere i danni che il pirata potrà arrecare al mondo di ONE PIECE.