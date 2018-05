La Precious G.E.M. dedicata a Kurama di Naruto Shippuden si mostra in tutta la sua ferocia

Annunciata cinque mesi fa dalla nota azienda nipponica MegaHouse, la statuetta di Kurama, la tremenda Volpe a Nove Code di Naruto Shippuden, appartenente alla linea Precious G.E.M. è stata finalmente mostrata al pubblico. Negli ultimi giorni, infatti, sono emerse in rete svariate foto scattate alla statua prodotta in polystone.

Visionabili in calce all’articolo, gli scatti mostrano una statua alta 45 cm addirittura e molto minacciosa, in quanto il noto scultore Pinpoint è riuscito a catturare perfettamente l’aspetto intimidatorio che contraddistingue Kurama. Un solo sguardo alla statua vi farà infatti ricordare la devastazione seminata dalla volpe poco prima che venisse sigillata nel corpo di Naruto Uzumaki, il giovane ninja del Villaggio della Foglia che, col tempo, è riuscito lentamente a stringere un forte legame di amicizia col terrificante demone.



Un luccichio malefico caratterizza gli occhi del mostruoso Kurama, che in questa posa sembra quasi pronto ad azzannare chiunque gli si avvicini. Dopotutto, il suo ghigno maligno non promette nulla di buono, non trovate anche voi? Mentre le nove code della volpe sono state scolpite per apparire in tutta la loro maestosità, la statua poggerà su un piedistallo circolare cui è stato applicato lo stesso sigillo disegnato sulla pancia di Naruto. Ogni pezzo, inoltre, sarà rigorosamente numerato, e i fan che prenoteranno la statua riceveranno delle esclusive carte olografiche.

Proposto all’esorbitante cifra di 68.000 ¥ (quasi 540€ circa), Kurama è attualmente prenotatile esclusivamente attraverso il sito ufficiale di Premium Bandai. Prodotta in metallo e polystone, la statica verrà rilasciata nel mese di dicembre 2018.