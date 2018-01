La premiere della seconda stagione di The Seven Deadly Sins è finita con il botto!

Sono passati alcuni anni da quando The Seven Deadly Sins ha visto la sua prima stagione andare in onda, e abbiamo atteso a lungo la seconda stagione. In Giappone, l'amata serie shonen è finalmente tornata il 13 Gennaio, e la premiere è finita con il botto.

Dopotutto, l'anime di The Seven Deadly Sins ha ormai rivelato i suoi ultimi villain le loro intenzioni. Quando la premiere della seconda stagione si è conclusa, i fan hanno visto Hendrickson aprire il portale che tratteneva la tanto temuta corsa dei demoni. il Cavaliere Sacro canaglia è arrivato dopo essere stato sbalzato fuori dall'esplosione, ma Hendrickson non si aspettava di svegliarsi dopo quello che aveva fatto. L'uomo ha saputo che suo figlio è stato sequestrato da un demone ma non è nemmeno la parte peggiore.

No, la più grande bomba cade quando i Dieci Comandamenti fanno il loro debutto con Zeldris.

Ai fan è stata mostrata una serie di demoni prima che l'anime finisse in un intimidatorio silenzio. La prima puntata si è conclusa con Zeldris che sia avvicina menzionando Meliodas per nome. L'interesse del personaggio per il capo dei Sette Peccati Capitali ha fatto grattare la testa ai fan, ma i lettori di manga non sono di certo confusi.

Zeldris è un guerriero d'elite del leggendario Clan dei Demoni, ed è in realtà uno dei fratelli minori di Meliodas. Entrambi condividono capacità di leadership eccellenti. Dopo che l'anziano fratello si allontanò dal clan dei demoni, Zeldris crebbe con un forte risentimento verso Meliodas per il suo tradimento, e da allora il guerriero divenne uno dei membri più forti dei Dieci Comandamenti.