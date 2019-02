La prima metà di Sword Art Online: Alicization terminerà a fine marzo 2019

Il sito ufficiale della serie Monogatari rivela che il brand, a partire dal prossimo 6 aprile, occuperà per dodici settimane consecutive lo slot televisivo finora assegnato da ben quattro reti nipponiche a Sword Art Online: Alicization. Di conseguenza, la più recente serie di SAO si prenderà diversi mesi di pausa.

Come scoperto prima ancora che il popolare anime esordisse sul circuito televisivo nipponico, la trasposizione animata di Sword Art Online: Alicization, seppur con qualche ragionevole taglio, adatterà l’intero ciclo di romanzi scritti da Reki Kawahara. A ragion veduta, come rivelato dallo stesso autore, la serie è stata divisa in quattro “cour”, ossia quattro tranche da 11-13 episodi ciascuna, con una pausa prevista fra la seconda e la terza porzione di trama.



Di conseguenza, l’anime di Sword Art Online: Alicization dovrebbe interrompersi momentaneamente il 30 marzo 2019, con la messa in onda del suo 24° episodio. Dal momento che sabato 16 febbraio andrà in onda un episodio riassuntivo, intitolato “Recollection” e numerato 18.5, solo sei puntate ancora dovrebbero separarci ancora dalla conclusione del secondo cour.

Sfortunatamente non sappiamo ancora quando la serie tornerà sul circuito televisivo nipponico per mostrarci anche la seconda metà del suddetto arco narrativo, ma è probabile che la pausa duri non meno di sei mesi circa, come avvenuto in passato a molte altre produzioni simili.

Vi ricordiamo inoltre che l'anime di Sword Art Online: Alicization è disponibile in Italia sulla piattaforma di streaming gratuita e legale VVVVID, che ogni sabato ce ne propone una nuova puntata con audio in lingua originale e sottotitoli in italiano.