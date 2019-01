La prima stagione di The Promised Neverland sarà composta da 12 episodi

Annunciata nel mese di maggio 2018, l’agognata trasposizione animata di The Promised Neverland esordirà ufficialmente il prossimo 10 gennaio sulla rete nipponica Fuji TV. Come segnato su Twitter dall’utente Molly Junior, la prima stagione della nuova serie sarà però piuttosto breve...

Consultabile in calce all’articolo, il suddetto Tweet incriminato suggerisce infatti che l’anime di The Promised Neverland potrebbe comporsi - almeno per il momento - di dodici episodi soltanto. Stando a quanto segnalato, l’informazione dovrebbe provenire direttamente dall’ultimo capitolo del manga originale.



Sfortunatamente non sappiamo con precisione quando e dove si fermerà questa prima stagione di The Promised Neverland, ma la serie promette di essere una delle più entusiasmanti del nuovo anno. E voi, siete pronti a fare la conoscenza di Emma e degli altri orfanelli, e soprattutto a scoprire il terrificante segreto che si cela dietro i loro tutori?

Vi ricordiamo infine che la piattaforma di streaming gratuito (e legale) VVVVID.it ha recentemente annunciato attraverso i propri canali social la trasmissione in esclusiva dell’anime. Il simulcast italiano di The Promised Neverland comincerà infatti giovedì 10 gennaio, dalle ore 20:00 circa, e proseguirà per tutta la stagione corrente.

Scritto da Kaiu Shirai e illustrato da Posuka Demizu, il manga di The Promised Neverland è serializzato in Giappone sulla settimanale Shonen Jump di Shueisha. Attualmente raccolta in 12 tankobon, l’opera è edita anche nel nostro paese da J-POP (Edizioni BD), che finora ce ne ha proposto i primi sei volumetti.