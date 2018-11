La prossima puntata di Fairy Tail sarà ricca di sorprese e rivelazioni!

A detta dei fan, lo scorso episodio di Fairy Tail è stato piuttosto emozionante, in quanto gli spettatori hanno potuto assistere ad uno degli eventi più attesi della terza e ultima serie dell’anime tratto dall’omonimo manga di Hiro Mashima. A giudicare dagli spoiler emersi in rete, anche la prossima puntata sarà ricca di sorprese...

Intitolato “Il Settimo Guild Master”, l’episodio 285 di Fairy Tail vedrà i componenti della gilda alle prese con un compito non poco: eleggere un Guild Master che possa prendere il posto dell'anziano Makarov, almeno finché Natsu Dragneel e gli altri compagni non lo riporteranno a casa. Non meno importante è la ricostruzione della sede della gilda che, come i fan ricorderanno, venne totalmente distrutta durante lo scontro con la gilda oscura Tartaros.



A ragion veduta, la nuova puntata di Fairy Tail ci mostrerà innanzitutto i lavori di ricostruzione, durante i quali Natsu, Elfman e gli altri scateneranno una lite come al solito. Sarà ancora una volta la spadaccina Erza a placare i bollenti spiriti dei compagni, ragion per cui la minuta Levy McGarden deciderà di nominarla “Master di Settima Generazione”. Questo imprevedibile evento, inoltre, sarà seguito dal ritorno del compagno Mest Gryder, il quale sarà portatore di cattive notizie...



Non solo Mest racconterà infatti agli altri che occorre salvare Makarov quanto prima, ma addirittura rivelerà loro il segreto che si nasconde nei sotterranei della gilda Fairy Tail: Lumen Histoire, ossia la Lacrima in cui è stato conservato il corpo di Mavis, la Master di Prima Generazione. Proprio questa, a detta dello stesso Makarov, dovrebbe essere “l’arma definitiva” di Fairy Tail...



In quanto a Mest, il misterioso personaggio deciderà di trasferire i suoi ricordi a tutti i compagni, spiegando finalmente il suo intricato segreto: originariamente membro della gilda Fairy Tail, il ragazzo ha cancellato i propri ricordi per potersi infiltrare nel Concilio della Magia e osservare da vicino i movimenti del potente Impero di Alvarez, un'immensa nazione che si trova sul continente occidentale.

Ma chi è, secondo voi, questo nuovo nemico di cui Natsu e compagni non avevano mai sentito prima? Una sorpresa terribile potrebbe invero attenderli all'orizzonte...