La quarta stagione animata di Food Wars! si mostra con una prima key visual

Mentre la terza stagione di(o Shokugeki no Souma, se preferite) si avvicina ormai all’inesorabile conclusione, lo studio d’animazioneha recentemente rilasciato la prima key visual per la quarta stagione della serie, la quale esordirà ad Aprile 2018 sul circuito televisivo nipponico.

Visionabile in calce all’articolo, l’illustrazione raffigura proprio il protagonista Soma Yukihira, immortalato al centro di un meraviglioso quanto suggestivo paesaggio innevato. Questa singolare caratteristica dell’immagine non è tuttavia dovuta alla stagione corrente nel mondo reale, bensì all’arco narrativo che sarà trasposto in animazione durante la quarta stagione dello show: gli Esami di Promozione. Come lasciato intendere anche dal più recente trailer, nel corso della stagione alle porte assisteremo infatti alla resa dei conti fra Soma e Hayama, dopo che questi si è schierato con Central.



Scritto da Yūto Tsukuda per i disegni Shun Saeki, Food Wars! Shokugeki no Soma è serializzato in Giappone su Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal novembre 2012. Dal fumetto sono già state tratte tre serie d’animazione nel 2015, 2016 e 2017, le quali si compongono di 24, 13 e 12 episodi ciascuna. In Italia il fumetto è edito da RW Edizioni (Goen), mentre l’anime è trasmesso con sottotitoli in italiano sul canale Man-ga grazie all’editore Yamato Video che ne ha acquistato i diritti nel 2015.