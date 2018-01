La quarta stagione televisiva di High School DxD esordirà in Giappone ad aprile 2018!

Dal momento che la terza stagione diè terminata nel mese di dicembre 2015, dopo i consueti dodici episodi, la serie tratta dai romanzi dimanca ormai da qualche anno dal panorama anime. Pare però che questo cambierà molto presto...

Stando a quanto riportato dall’ultimo numero del mensile nipponico Dragon Magazine, la quarta stagione annunciata per il 2018 esordirà sul circuito televisivo nipponico già nel mese di aprile, ma sfortunatamente non è ancora stata rivelata la data esatta della messa in onda. Per l’occasione, lo staff ha però rilasciato una splendida key visual che vi proponiamo in calce all’articolo.



Mentre le precedenti stagioni erano state prodotte dallo studio TNK (School Days, Ikki Tōsen: Xtreme Xecutor), la nuova serie è stata invece affidata allo studio Passione (Rail Wars!, Citrus, Hinako Note). Il direttore del progetto sarà Yoshifumi Sueda, mentre Kenji Konuta e Makoto Uno ne cureranno rispettivamente la sceneggiatura ed il character design.

A quanto pare, l’imminente stagione alle porte adatterà il nono e decimo volume della serie di light novel, di conseguenza questa porrà sotto i riflettori i personaggi come Sairaorg Bael e Cao Cao. Salvo diversa comunicazione da parte del nuovo studio di animazione, lo storico cast vocale della serie non dovrebbe subire variazioni.

Nota anche come Highschool DxD, High School DxD è una serie di light novel scritta da Ichiei Ishibumi ed illustrata da Miyama-Zero. Lanciata nel 2008 e tuttora in corso, la serie di romanzi si compone ormai di 24 volumi, sfortunatamente ancora inediti nel nostro paese. Dal progetto sono stati tratti un adattamento cartaceo, svariati manga spin-off, tre serie televisive d’animazione e quattro OVA. In Italia, i vari manga tratti dalla serie sono editi da Planet Manga (Panini Comics).