La seconda stagione di Kakegurui accoglie la doppiatrice Megumi Han

Attraverso l’account ufficiale Twitter di Kakegurui×× - titolo della seconda stagione televisiva dell’anime tratto dal manga di Homura Kawamoto e Tōru Naomura - è stato recentemente svelato che la doppiatrice nipponica Megumi Han presterà la propria voce a una graziosa fanciulla di nome Terano Totobami.

Per l’occasione, la produzione ha diffuso in rete anche il primo character design del personaggio, che a quanto pare girerà su una carrozzina per i corridoi della vivace Accademia Hyakkaou. In calce all’articolo potete ammirare il breve trailer dedicato al personaggio.



Kakegurui×× esordirà sul circuito televisivo nipponico nel mese di gennaio 2019. Kiyoshi Matsuda (Kuma Miko: Girl Meets Bear, Rozen Maiden) affiancherà Yuichiro Hayashi nella direzione della nuova stagione, mentre Yasuko Kobayashi e Manabu Akita torneranno a curarne rispettivamente la sceneggiatura ed il character design. Lo studio d’animazione MAPPA ha inoltre annunciato che la nuova sigla di apertura, "Kono Yubi Tomare”, sarà eseguita da JUNNA.



La prima stagione di Kakegurui ha esordito su Netflix Japan e sul circuito televisivo nipponico nel mese di gennaio 2018. Il mese successivo, invece, l’anime è approdato nel resto del globo grazie a Netflix, riscuotendo un discreto successo. Di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.

"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. All’Accademia Privata Hyakkaou, i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."