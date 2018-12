La seconda stagione di Kakegurui accoglie tra i membri del cast l'attrice Sayaka Kitahara

Eccoci giunti al consueto appuntamento, ormai quasi giornaliero, con un nuovo character trailer pubblicato qualche ora fa sull'accounto Twitter ufficiale della seconda stagione di Kakegurui. Ad aggiungersi al cast vocale sarà la giovanissima Sayaka Kitahara, che doppierà il personaggio di Nozomi Komabami.

Un'altro personaggio femminile legato a Kakegurui ××, secondo capitolo della serie animata ispirata al manga scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura, è stato presentato attraverso un nuovo e breve character trailer. Questa volta è il turno della giovane Nozomi Komabami, il cui character design è visibile in calce all'articolo. Con tanto di pantaloncini annessi alla divisa scolastica e un paio di lunghi codini, la studentessa dell'Accademia Privata Hyakkaou mostra al suo pubblico uno sguardo combattivo.

A dar voce al personaggio sarà Sayaka Kitahara, conosciuta soprattutto per aver doppiato Aoi Sorano in Inazuma Eleven GO e una delle fan di All Might in My Hero Academia.

Al momento, oltre a lei si sono aggiunte altre new entry al cast di questa seconda stagione di Kakegurui: Megumi Han ( come Terano Totobami), Haruno Inoue (Yumi Totobami), Ayana Taketatsu (Erimi Mushibami), Yumi Uchiyama (Miyo Inbami), Rumi Okubo (Miri Yōbami) e infine Ayahi Takagaki (Sumika Warakubami).

Per poter ammirare i frutti di Kakegurui ×× dovremo aspettare fino a gennaio 2019. Ricordiamo però che la piattaforma streaming di Netflix offre la possibilità di visionare la prima stagione dell'anime, trasmessa in anteprima in Giappone a luglio 2017, e la serie live-action. Alla creazione di tale progetto troveremo ancora una volta lo staff della prima serie.

Che ve ne pare fin'ora? Siete curiosi di vedere che accadrà alla simpatica e particolare protagonista della serie Yumeko Jabami?