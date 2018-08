La seconda stagione di Kakegurui ha finalmente una finestra di lancio ufficiale!

Annunciata ufficialmente lo scorso gennaio, la seconda stagione della trasposizione animata di Kakegurui ha finalmente una finestra di lancio! L’anime tornerà infatti sul circuito telesivivo nipponico nel mese di gennaio 2019.

Tratta dall’omonimo manga di Homura Kawamoto e Tōru Naomura, la prima stagione di Kakegurui è stata trasmessa in Giappone nel mese di luglio 2017, approdando nel resto del globo durante l’anno corrente. In Italia, infatti, la serie è disponibile su Netflix già dallo scorso febbraio.



Il fumetto di Kakegurui è serializzato dal marzo 2014 sulle pagine della rivista nipponica Gangan Joker edita da SQUARE ENIX, e attualmente si compone di nove tankobon. In Italia, invece, l’opera è edita da J-POP (Edizioni BD), che finora ci ha proposto non solo i primi sei numeri della serie principale, ma anche il primo albo del prequel spin-off intitolato Kakegurui Twin.

Augurandoci che anche la seconda stagione dell'anime riceva lo stesso trattamento della prima, approdando su Netlix in tempi brevi, in calce all’articolo vi proponiamo l’annuncio ufficiale. Di seguito, invece, trovate la sinossi del fumetto.

"L’Accademia Privata Hyakkaou è un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, ma la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare quell’abilità è sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. All’Accademia Privata Hyakkaou, i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Ma la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."