La seconda stagione di Kakegurui introdurrà un personaggio non tratto dal manga!

Dal momento che l’attesissima seconda stagione di Kakegurui esordirà nel mese di gennaio 2019 sul circuito televisivo nipponico, per poi approdare anche su Netflix Japan, negli ultimi dieci giorni lo staff della serie ha quotidianamente pubblicato dei brevi character trailer per annunciare tutte le new-entry del cast.

Durante la giornata di ieri, invece, è emerso in rete un trailer esteso che ci permette di ammirare in azione tutti i nuovi personaggi della serie, la quale vedrà l’esordio di una studentessa non tratta dal manga originale. Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer introduce infatti il personaggio chiamato Rei Batsubami e doppiato da Romi Park.



Creato sotto la supervisione di Homura Kawamoto e Toru Naomura, rispettivamente scrittore e illustratore del fumetto originale, Rei è un personaggio del tutto inedito, di conseguenza non sappiamo ancora alcun dettaglio sul ruolo che giocherà nella vicenda.

Tra le altre new-entry del cast della seconda stagione di Kakegurui troviamo Megumi Han (Terano Totobami), Haruno Inoue (Yumi Totobami), Ayana Taketatsu (Erimi Mushibami), Yumi Uchiyama (Miyo Inbami), Rumi Okubo (Miri Yōbami), Ayahi Takagaki (Sumika Warakubami), Sayaka Kitahara (Nozomi Komabami), Mitsuki Saiga (Miloslava Honebami), Yoshimasa Hosoya (Ibara Obami) e Akira Ishida (Rin Obami).

Il tema di chiusura, intitolato ‘AlegriA’, sarà eseguito dalla band nipponica D-selections. Scritto e composto da Technoboys Pulcraft Greenfund, il brano sarà disponibile su CD a partire dal 27 febbraio 2019. In attesa di poter ascoltare la suddetta ending e tornare fra le mura dell’Accademia Privata Hyakkaou, di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale di Kakegurui.

"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. Nell’Accademia i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."