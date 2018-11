La seconda stagione di Kakegurui si mostra con due nuovi character trailer

Poiché la data di esordio nipponica della seconda stagione di Kakegurui si avvicina sempre più, lo staff dell’anime sta rilasciando praticamente ogni giorno dei trailer inediti e dedicati ai personaggi che verranno introdotti nel corso dei prossimi episodi della serie televisiva.

Visionabili in calce all’articolo, i nuovi trailer di Kakegurui - Stagione 2 rivelano che le apprezzate doppiatrici nipponiche Ayana Taketatsu (Leafa/Suguha Kirigaya in Sword Art Online, Kirino Kosaka in Oreimo) e Yumi Uchiyama (Ichiko Ohya in PERSONA 5 the Animation) presteranno rispettivamente le loro voci a Erimi Mushibami e Miyo Inbami. Sempre in calce all’articolo trovate anche i character design delle due nuove fanciulle.



I trailer di Kakegurui rilasciati nei giorni scorsi, invece, hanno rivelato che Haruno Inoue e Megumi Han doppieranno rispettivamente le affascinanti studentesse di nome Yumi Totobami e Terano Totobami.

La seconda stagione di Kakegurui esordirà in Giappone nel mese di gennaio 2019, di conseguenza ci aspettiamo che questa venga proposta anche nel resto del mondo durante il corso dell'anno venturo. Non a caso, la prima stagione dell’anime approdò sul circuito televisivo nipponico nel mese di luglio 2017, per poi sbarcare nel resto del globo - grazie alla piattaforma di streaming Netflix - a inizio febbraio 2018.



In attesa di conoscere se e quando la nota piattaforma ci proporrà anche la seconda stagione, di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale della serie.

"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. All’Accademia Privata Hyakkaou, i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."