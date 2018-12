La seconda stagione di Kakegurui vedrà Akira Ishida interpretare Rin Obami

Anche oggi l’account ufficiale Twitter dell’adattamento animato di Kakegurui ha annunciato uno dei doppiatori che parteciperanno alla seconda stagione della serie: si tratta di Akira Ishida, che nel progetto presterà la propria voce allo studente di nome Rin Obami.

In calce all’articolo trovate come sempre il primo character design dedicato a Rin Obami ed un breve trailer introduttivo. Per quanto riguarda invece il suo doppiatore, il veterano Akira Ishida è principalmente noto ai fan di animazione giapponese per aver doppiato in precedenza personaggi come Yellow Radio in Accel World, Zeref in Fairy Tail, Gaara nelle trasposizioni animate di Naruto e Boruto, e Cappuccio Rosso nel recente film d’animazione intitolato Batman Ninja.

Negli ultimi dieci giorni è stato rivelato che il cast di Kakegurui - Stagione 2 includerà anche Megumi Han (Terano Totobami), Haruno Inoue (Yumi Totobami), Ayana Taketatsu (Erimi Mushibami), Yumi Uchiyama (Miyo Inbami), Rumi Okubo (Miri Yōbami), Ayahi Takagaki (Sumika Warakubami), Sayaka Kitahara (Nozomi Komabami), Mitsuki Saiga (Miloslava Honebami) e Yoshimasa Hosoya (Ibara Obami).

Augurandoci che la seconda stagione di Kakegurui approdi anche su Netflix Italia nel corso dell’anno venturo, vi ricordiamo che questa esordirà sul circuito televisivo nipponico durante il mese di gennaio 2019. Di seguito ne trovate la sinossi ufficiale.

"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. Nell’Accademia i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."