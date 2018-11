La seconda stagione di Kakegurui vedrà Rumi Okubo nei panni di Miri Yobami

Anche oggi l’account ufficiale Twitter di Kakegurui×× ha pubblicato un character trailer per annunciare che la doppiatrice nipponica Rumi Okubo (Aki in Tokyo Ghoul: Jack) presterà la propria voce a una nuova studentessa che comparirà nel corso della seconda stagione dell'anime: la minuta Miri Yōbami.

Il breve character trailer di Kakegurui è consultabile in calce all’articolo, assieme al primo character design della gracile Miri Yōbami. Vi ricordiamo inoltre che nei giorni scorsi è stato annunciato che Megumi Han doppierà Terano Totobami, mentre Haruno Inoue sarà Yumi Totobami, Ayana Taketatsu sarà Erimi Mushibami, Yumi Uchiyama sarà Miyo Inbami.

Scritto da Homura Kawamoto e disegnato da Tōru Naomura, il manga di Kakegurui è serializzato sulla rivista nipponica Gangan Joker edita da SQUARE ENIX, e attualmente si compone di 10 volumetti. Di questi, sette sono stati pubblicati anche nel nostro paese dall’editore italiano J-POP Manga (Edizioni BD).



L’anime omonimo ha invece esordito in Giappone nel mese di luglio 2017, approdando in Italia lo scorso febbraio in esclusiva sulla piattaforma streaming di Netflix. La seconda stagione della serie animata esordirà in patria il prossimo gennaio, di conseguenza ci aspettiamo che questa approdi anche in Europa durante l’anno venturo. Di seguito ne trovate la sinossi ufficiale.

"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. All’Accademia Privata Hyakkaou, i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."