La seconda stagione di Kakegurui vedrà Yoshimasa Hosoya nei panni di Ibara Obami

Nell’ultima settimana lo staff di Kakegurui ha rivelato i nomi delle molte doppiatrici nipponiche che parteciperanno alla seconda stagione dell’anime, ma a quanto pare le new-entry non saranno solo di sesso femminile. Quest’oggi è stato infatti annunciato l’arrivo di un nuovo studente dell’Accademia Hyakkaou!

Noto ai fan di animazione giapponese per aver prestato la propria voce a personaggi come Reiner Braun in L’Attacco dei Giganti e Kojō Akatsuki in Strike the Blood, Yoshimasa Hosoya sarà infatti chiamato a interpretare un studente di nome Ibara Obami. In calce all’articolo trovate il primo character design del personaggio ed il breve trailer pubblicitario a lui dedicato.



Come scoperto nei giorni scorsi, la seconda stagione di Kakegurui coinvolgerà delle new-entry eccezionali del calibro di Megumi Han (Terano Totobami), Haruno Inoue (Yumi Totobami), Ayana Taketatsu (Erimi Mushibami), Yumi Uchiyama (Miyo Inbami), Rumi Okubo (Miri Yōbami), Ayahi Takagaki (Sumika Warakubami), Sayaka Kitahara (Nozomi Komabami) e Mitsuki Saiga (Miloslava Honebami).

Ricordandovi che la serie esordirà sul circuito televisivo nipponico durante il mese di gennaio 2019, di seguito ve ne proponiamo la sinossi ufficiale.



"Accademia Privata Hyakkaou, un’istituto per studenti privilegiati dal curriculum davvero peculiare. Quando si è figli di persone abbienti, non sono la prodezza atletica o la propensione verso lo studio a contare, bensì la capacità di leggere la mente dell’avversario. Il modo migliore per affinare tale abilità? Sottoporsi ad un rigoroso programma di gioco. Nell’Accademia i vincitori conducono una vita da re, mentre i perdenti sono costretti a patire le pene dell’inferno. Tuttavia la nuova studentessa Yumeko Jabami insegnerà a questi bambini viziati quale aspetto abbia un vero giocatore d’azzardo."